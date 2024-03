Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Ecco chi sarebbe Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo la fine del loro matrimonio, siaDeche Belen Rodriguez hanno deciso di voltare pagina e iniziare nuove frequentazioni: la showgirl argentina, infatti, dapprima ha iniziato una storia con Elio Lorenzoni – naufragata negli scorsi mesi – e poi ha ripreso a frequentare il giocatore di basket Bruno Cerella, con cui già in passato aveva avuto un flirt., invece. si è sempre mostrato più schivo, smentendo ogni flirt che gli è stato attribuito in questi ultimi mesi e cercando di mantenere quanto più possibile il riserbo sulla sua vita privata, tenendosi ben lontano dal gossip. Nelle ultime ore, però, sul web sono iniziate a circolare alcunedel conduttore e ballerino in compagnia di una giovane ragazza, Luciana Montò e in molti hanno subito pensato che quest’ultima possa essere la ...