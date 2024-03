Stazione Termini – Controlli dei Carabinieri | Un arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nella giornata di ieri (14 marzo) è scattata un’attività di controllo deidel Comando Provinciale Roma nell’area dellaferroviaria, finalizzata alla tutela del decoro e al contrasto di ogni forma di illegalità. Decine didella Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi del Gruppo di Roma, hanno passato al setaccio l’area antistante la, da piazza dei Cinquecento fino ai giardini Einaudi e sotto i portici adiacenti al Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo, dove hanno rimosso numerosi giacigli di fortuna, lì ammassati come bivacco per senza fissa dimora. In particolare, idel Nucleo Roma Scalohanno sanzionato 2 cittadine peruviane sorprese in via Enrico De Nicola dove avevano allestito la loro ...