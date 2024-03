Stanno pianificando | gli Houthi testano un missile ipersonico

(Di venerdì 15 marzo 2024) I ribelli, sostenuti dall'Iran, hanno testato con successo un razzonello Yemen. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, citando una fonte militare. Secondo il rapporto, il gruppo armato stadi iniziare a produrre missili da utilizzare contro obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro Israele. Il gruppo terroristico con sede nello Yemen ha affermato che intensificherà gli attacchi durante il mese sacro musulmano del Ramadan in solidarietà con i palestinesi nel contesto della guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza. Mesi di attacchinel Mar Rosso hanno interrotto il trasporto marittimo globale, costringendo le aziende a reindirizzare verso viaggi più lunghi e costosi intorno all'Africa meridionale e alimentando i timori che ...

Wonder Woman addio, Patty Jenkins conferma: "La saga è finita, niente più terzo film"

Lo avevano già immaginato un po' tutti i fan, ma in queste ore la regista Patty Jenkins lo ha confermato: la saga di Wonder Woman non andrà avanti.cinema.everyeye

Microsoft delinea le opportunità dell’AI generativa nel nostro Paese: A poco più di un anno dalla sua introduzione, l’AI generativa sta promuovendo un’accelerazione significativa all’innovazione e aprendo a nuovi scenari di crescita economica e sviluppo sociale a livell ...plaffo

Auto elettrica, Nissan e Honda uniscono le forze: ecco perché hanno siglato una partnership per ridurre i costi di sviluppo: Le due case giapponesi Nissan e Honda siglano un accordo per valutare possibili integrazioni. Con l’obiettivo di contenere i costi del passaggio all’elettrico: in futuro non è esclusa la creazione di ...milanofinanza