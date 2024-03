Stadio San Siro | il rilancio di Sala | “Se Inter e Milan non sono interessate | diventerà la casa della musica dal vivo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giuseppeè tornato a parlare di San. E lo ha fatto durante la prima diretta Instagram dedicata ai temicittà “Cose in Comune”, dove si è confrontato con i cittadini anche sul tema. Il sindaco di fatto ha svelato il suo piano b perché nel caso in cuidecidessero di non ristrutturare il Meazza, come prima strada lui proverà a farlo diventare un impianto dedicato alladal. Lo ha spiegato lui stesso: “Si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alladaled eventi di varia natura. Se i club non saranno per nullaessati è la prima via che proverei ed ho già avuto contatti in proposito. I concerti dalormai fanno riferimento ...