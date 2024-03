Stabber e ‘Trueno’ | «La via dell’eretico»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 15 marzo esce Trueno, il primo producer album di(aka Stefano Tartaglini). Finalmente un producer album come Dio comanda (è il caso di dirlo), che si è mosso su alcune fondanti premesse: in primo luogo che non «fosse un disco facile e adatto a tutti» e poi quel Trueno – titolo di un brano e dell’album – che si ispira alla AE86 Sprinter Treno, una vecchia Toyota in produzione tra l’83 e l’86. «Proprio questa piccola auto a trazione posteriore – spiega– è diventata il simbolo di quello che oggi è noto come drifting, disciplina che consiste nel guidare sbandando in modo controllato. L’idea era quella di fare musica che sbandasse piuttosto che seguire in modo ordinario le richieste e le aspettative». Con questi input, difficile che Trueno non guardasse al di là dei confini canonici della nostra discografia. «Ho voluto fare un disco ...