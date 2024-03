Squid Game | l’attore Oh Yeong-su condannato per molestie sessuali

(Di venerdì 15 marzo 2024)sudcoreano Oh-su, conosciuto per il suo ruolo nella serie Netflix “The”, è stato dichiarato colpevole disu un caso avvenuto nel 2017. Il 79enne è diventato il primo sudcoreano a vincere un Golden Globe come miglior attore non protagonista nella serie che riprende il gioco mortale che ha stregato il mondo. Oh-su è statoa otto mesi di carcere con sospensione della pena dal tribunale distrettuale di Suwon. Oradovrà partecipare a un programma di recupero contro la violenza sessuale. Avrebbe molestato la vittima in due occasioni differenti. (in copertina foto ANSA EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT) Leggi anche:torna ...

