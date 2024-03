Squid Game | l' attore Oh Yeong-Su condannato per molestie sessuali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) Oh-su, l'interprete di Oh Il-nam indi Netflix, è stato riconosciuto colpevole di cattiva condotta sessuale da un tribunale sudcoreano. Oh-su, vincitore di un Golden Globe per il ruolo di Oh Il-nam indi Netflix, è stato riconosciuto colpevole di cattiva condotta sessuale da un tribunale sudcoreano venerdì scorso. Secondo il New York Times, un giudice del tribunale distrettuale della città di Seongnam ha stabilito che-su è colpevole di aver toccato in modo inappropriato un'attrice nel 2017, abbracciandola, tenendole la mano e baciandole la guancia. Il 79enne è statoa otto mesi di carcere con sospensione della pena dal tribunale distrettuale di Suwon, che inoltre gli ha ordinato di partecipare a un ...