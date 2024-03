Sprint maschile Canmore 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) A che ora e come seguire ladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. L’Italia conferma il quintetto già visto all’opera la settimana scorsa a Soldier Hollow: Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Riflettori puntati soprattutto sullo scontro tra i fratelli Johannes Thingnes e Tarjei Boe, in lotta per conquistare la Sfera di Cristallo quando mancano solamente tre prove al termine. Quest’ultimo, tuttavia, vuole prima chiudere i conti nella classifica di specialità, in cui precede sia il connazionale Sturla Holm Laegreid sia il tedesco Benedikt Doll. Lotteranno per il podio anche gli altri norvegesi Endre Stroemsheim, Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Dale-Skjevdaal, ...