Springsteen cala gli assi | così rinasce il sogno americano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Canzoni, sangue e sudore. Nelle pieghe segrete della voce di Brucesi annida l'anima più vera del rock. Ilrinnegato dell'America che lavora, fatta di onestà e impegno quotidiano e che continua a prendere slancio nel desiderio di un progresso niente affatto scontato.ha dato voce e volto alla provincia americana più profonda, senza farsi abbagliare dalle sirene del successo ma restando saldo e credibile punto di riferimento per generazioni di songwriter che da lui hanno preso coraggio, spinta e ispirazione. Ora la musica celebra i 50 anni di carriera del Boss con una raccolta di brani storici, da «Greetings from Asbury Park, NJ» del 1973 a «Letter to you» del 2020. La raccolta «Best of Bruce» uscirà il 19 aprile in formato fisico con 18 tracce su doppio lp o su cd e in formato ...