Spiava la Collega in Bagno con la Micro-Camera | 59enne sotto accusa

(Di venerdì 15 marzo 2024) Chieti - Un uomo di 59 anni è stato citato in tribunale dalla Procura per il reato di "interferenze illecite nella vita privata" a seguito dell'di aver spiato unaneldell'ufficio. Le indagini condotte dalla polizia sono state avviate lo scorso giugno, dopo che la donna ha scoperto la presenza di unaneldell'ufficio. La scoperta è stata fatta quando la donna ha notato due foto sul suo computer che la ritraevano seminuda nel. I funzionari hanno quindi sequestrato materiale elettronico appartenente al. La vittima si costituirà parte civile e cercherà il risarcimento dei danni subiti. Il processo è fissato per il prossimo 24 maggio, dove l'imputato dovrà difendersi dalle accuse. leggi tutto