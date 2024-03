Spf anche in inverno | non solo in estate | perché è importante proteggersi tutto l’anno?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alzi la mano chi usa la crema solarein. Rimandati a settembre: la protezione solare è un must. Ma nondal sole: ci sono tantissimi fattori di cui tener contoin giornate grigie e piovose come queste di finel’SPFin? SPF? Se siete del team “crema solarein spiaggia” è bene che teniate conto di alcuni fattori che forse potrebbero farvi cambiare idea. In realtà, è bene specificare che il beauty non è una scienza esatta: come sempre gli esperti si dividono a seconda dei pareri. ...