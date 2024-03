Spada Assolombarda | “Ristrutturazione San Siro? Spero che il Milan…”

Vinti 30mila euro a Montecassiano

Nella località marchigiana, come riporta Agipronews, vinti 30mila euro grazie a un “4 Oro” in un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,9 milioni di euro, per un totale ...viveremacerata

Fare impresa 2024: 11 aziende premiate da Assolombarda: Ieri sera, 14 marzo 2024, nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la seconda edizione degli “Assolombarda Awards ... il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel ...primamilanoovest

Assolombarda Awards 2024, ecco i vincitori della seconda edizione: Si è tenuta il 14 marzo al teatro lirico Giorgio Gaber la seconda edizione degli Assolombarda Awards. 11 le aziende premiate ...primalamartesana