SpaceX lancia Starship per la terza volta

(Di venerdì 15 marzo 2024)hato per lail razzo, destinato a trasportare astronauti della NASA sulla Luna. Durante il viaggio, il razzo ha percorso metà della distanza intorno alla Terra prima di disintegrarsi durante il rientro nell’atmosfera. Un lancio emozionante La sequenza di lancio ha superato la massima pressione dinamica, viaggiando supersonicamente e sorvolando la velocità del suono. Le telecamere a bordo hanno catturato viste mozzafiato, con i booster che tornavano indietro e i sei motori accesi sulla navicella. Reazioni entusiastiche L’entusiasmo durante il lancio è stato palpabile, con esclamazioni di meraviglia L'articolo proviene da News Nosh.

SpaceX : Il successo del lancio della Starship SpaceX ha ottenuto successo nel terzo lancio della sua gigantesca astronave Starship , che ha viaggiato per metà giro della Terra prima di perdersi ... (newsnosh)

Starship, Elon Musk perde super-razzo ma test è un successo: "Vivremo su altri pianeti"

SpaceX ha lanciato con successo il razzo Starship nell'atmosfera per il suo terzo lancio di prova. Starship, però, è andato distrutto nella fase di rientro, come ha reso noto la compagnia di Elon Musk ...adnkronos

SpaceX ha effettuato il terzo lancio di prova di Starship: Boca Chica (Texas), 14 mar. (askanews) - È andato tutto bene, SpaceX ha effettuato il terzo lancio di prova di Starship, il razzo più potente del mondo, vitale per i piani della Nasa di far sbarcare g ...libero

SpaceX, perduta nave Starship: SpaceX, perduta nave Starship Redazione Company Durante il suo terzo test in volo, la Starship di SpaceX è andata perduta al rientro nell’atmosfera, nonostante avesse eseguito correttamente i passaggi ...informazione