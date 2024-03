Spaccio di stupefacenti | arrestato 40enne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hannoundi Luogosano per “Detenzione ai fini didi sostanze”. L’attività svolta dai militari dell’Arma ha permesso di rilevare plurime cessioni di droga commesse nel triennio 2015/2018, che hanno portato all’emissione di tre distinte sentenze di condanna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Occupa abusivamente una casa Atc, all’interno gli agenti trovano 9 kg di droga: 22enne arrestato

Gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato un uomo, già noto alle forze dell’ordine per essere dedito ad attività di Spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva occupato abusivamente un ...torinotoday

Oltre 400 grammi di marijuana in camera da letto: arrestato 36enne: La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne per detenzione di stupefacente ai fini di Spaccio. La droga nascosta in camera da letto.normanno

Servizio ad ampio raggio tra Montelepre e Borgetto: 1 arresto e tre denunce: I Carabinieri della Compagnia di Partinico, insieme ad un’unità del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 30enne e deferito in stato di libertà tre uomini di età compresa tra i 21 ...teleoccidente