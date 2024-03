Spaccio di sostanze stupefacenti | Arrestato 53enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto del Nucleo Radiomobile Sezione Motociclisti del Gruppo Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa. Il bilancio dell’attività ha portato al controllo di 52 veicoli e all’identificazione di 78 persone, tra cui una persona arrestata per, e due denunciate. In via Vera, i Carabinieri hannoun cittadino albanese di 53 anni, senza fissa dimora e con precedenti, poiché durante il controllo dei Carabinieri è stato trovato in possesso di oltre 12 dosi di cocaina e durante il quale ha fornito ai militari generalità false sulla propria identità . I Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica un 46enne di Roma, sorpreso in ...