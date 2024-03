Spaccio d’alta quota. Quattro arresti in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Al bar, ma anche nei rifugi di montagna. E chi non aveva più i soldi per pagare la droga è stato costretto a vendere la casa, oppure a sposarsi per consentire a un cavallino della droga di ottenere il permesso di soggiorno. Le regole erano chiare: per chi non stava più al gioco scattavano minacce di morte, botte e, almeno in un’occasione, gli spari. A gestire il fiume di sostanze proibite in Valsassina, per un giro di affari di almeno un milione di euro in un anno, erano in cinque: due italiani e tre albanesi, tutti del posto, che hanno tra i trenta e i cinquant’anni.sono stati arrestati, uno è ricercato, come un sesto su cui pende un’ordinanza di obbligo di presentazione in commissariato. In manette è finito pure un adolescente, figlio di uno degli indagati: aiutava il papà a nascondere alcuni panetti di hashish. Sono tipi violenti, dal grilletto facile, ...