Sos povertà Servito il 16% di pasti in più

(Di venerdì 15 marzo 2024) Segna un netto balzo in avanti il lavoro di distribuzione dicaldi garantito dalla “Casa di Nazareth“, la mensa di solidarietà che accoglie, a pranzo e a cena, le persone in difficoltà economiche. Nella sede di via Don Luigi Guanella, dai 57.400del 2022 si è passati ai 66.735 del 2023, con un incremento di oltre il 16%. Numeri che testimoniano come questa mensa diventi ogni giorno un punto di riferimento per una quantità crescente di persone in condizioni di fragilità. La media quotidiana è di 183 presenze, moltiplicata per ogni giorno dell’anno, senza distinzione tra festivi e feriali, garantita dalla presenza di 7 operatori e 250 volontari su turni di 25 al giorno, per un totale di 18mila ore di lavoro. "Sono numeri eloquenti – dice Gabriele Bianchi, operatore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus e responsabile della ...