Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami 2024 in tv | data | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) A che ora e le indicazioni su come seguire ildel torneo di, secondodella stagione. sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Pochi giorni dopo la conclusione del torneo di Indian Wells sarà già tempo di spostarsi dall’altra parte degli Stati Uniti, con Daniil Medvedev pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale ai danni di Jannik Sinner. Il nostro azzurro sembra trovarsi decisamente a suo agio in Florida, con già due finali all’attivo, seppur entrambe perse. Dodici mesi fa arrivò la sconfitta contro il russo, ma anche una memorabile vittoria in semifinale contro Carlos Alcaraz. Insieme a Jannik, al via diversi azzurri: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest’ultimo ...