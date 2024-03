Sorteggio quarti Europa League | Milan-Roma | subito derby italiano Atalanta con il Liverpool

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'urna di Nyon non è clemente con l'Italia:tra, per l'c'è il. Si...

E’ tempo dei quarti di finale di Europa League . L’urna non è stata sicuramente benevola con le italiane considerando un derby e il Liverpool. Si complica il cammino delle italiane in Europa League . ... (notizie)

La Fiorentina scopre la prossima avversaria in UEFA Conference League . Si svolge oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera,... (calciomercato)

Sorteggio quarti Conference League LIVE: le possibili avversarie della Fiorentina

La Fiorentina scopre la prossima avversaria in UEFA Conference League. Si svolge oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, il Sorteggio dei quarti.calciomercato

Champions: Real Madrid-City e Psg-Barcellona ai quarti: Finale anticipata' ai quarti di finale di Champions League, ovvero Real-Madrid-Manchester City. E' quanto emerso dal Sorteggio di Champions League a Nyon dove sono stati estratti anche altri super ...ansa

Europa League, che sfortuna per le italiane: ai quarti “derby” Milan-Roma e Atalanta-Livepool: Peggio non poteva andare per le squadre italiane il Sorteggio dei quarti di Europa League: sarà derby Milan-Roma, mentre l'Atalanta ha pescato il Liverpool. Sorteggio che ha stabilito anche il quadro ...gonfialarete