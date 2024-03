Sorteggio quarti e semifinali Champions League 2023 2024 | orario | tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alle 12:00 di venerdì 15 marzo inizierà ildeie delledi. Arsenal, Atlético de Madrid, Barcellona, Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid conosceranno il percorso verso la finalissima di Wembley, in programma sabato 1° giugno. Come è noto, ilè aperto e senza teste di serie. Inoltre, i club possono affrontarne altri della stessa federazione o già affrontati nella fase a gironi. Il– che definirà anche il quadro delle– sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24, Prime Video e Canale 20, ma potrà essere seguito anche in direttasu Sky Go, NOW, ...