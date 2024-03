Sorteggio quarti di finale e semifinali Europa League 2023 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ildeidie delledisarà visibilein tv: ecco le informazioni su. A Nyon, alle ore 13 di venerdì 15 marzo, le italiane che hanno superato gli ottavi conosceranno le proprie rivali neie non solo, visto che saranno sorteggiati anche gli accoppiamenti delledella second competizione Uefa per importanza.tv prevista su Sky Sport 24,su Sky Go e anche su Dazn,scritta su Sportface. SportFace.