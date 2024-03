Sorteggio Conference League | Viktoria Plzen-Fiorentina | poi Bruges o PAOK

CONFERENCE, Ecco date e sedi delle gare dei viola

Dalle urne di Nyon ecco il cammino della Fiorentina in Conference. In semifinale affronterà i cechi del Victoria Plzen, l'11 aprile in Repubblica Ceca e il 18 al Franchi. In ...firenzeviola

Sorteggio quarti di finale, la Fiorentina può sorridere: pescato il Vitkoria Plzen, evitati Aston Villa, Lille e Fener: Conference LEAGUE - Sorteggio quarti di finale che sorride molto alla Fiorentina: nei quarti ci sarà il Vitkoria Plzen, in semifinale Club Brugge o PAOK.eurosport

Conference League, il Sorteggio dei quarti e delle semifinali: la Fiorentina...: Turno di sorteggi anche per la Conference League. In gara c'è ancora la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che agli ottavi ha superato il Maccabi Haifa. Anche qui si entra decisamente ...lalaziosiamonoi