Sorteggio Conference | Fiorentina contro Viktoria Plzen nei quarti non è andata male Le altre partite

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lagiocheràilneidi finale diLeague. Lo ha stabilito ildi oggi, 15 marzo a Nyon. L'si giocherà l'11 aprile in Repubblica Ceca, il ritorno una settimana dopo, il 18 aprile, a Firenze. Considerato il quadro delle avversarie, allanon èL'articolo proviene da Firenze Post.

V. PLZEN, Sulc: "Volevo il Brugge ma viola bell'avversario": Il trequartista del Viktoria Plzen Pavel Sulc, capocannoniere dei cechi, ha commentato al sito ufficiale del club il Sorteggio di Conference League con la Fiorentina: "Volevo il Brugge, ma ...firenzeviola

