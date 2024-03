Sorteggi europei | tutte le avversarie delle italiane!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giornata diper le. Le sorti del club di Serie A tra Europa League e Conference. Stamani, presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, sono andati in scena iper i quarti di Champions, Europa League e Conference. Sono quattro lecoinvolte nelle competizioni continentali: Roma, Atalanta, Milan e Fiorentina. Le prime tre hanno superato brillantemente gli ottavi di finale battendo rispettivamente Brighton, Sporting Lisbona e Slavia Praga. Mentre la Viola è approdata alla fase successiva della Conference League dopo aver eliminato il Maccabi Haifa. Mentre, sfortunatamente per il calcio italiano, non c’è nessuno club a rappresentare il campionato di Serie A in Champions League. Diversamente dalla precedente edizione, dove ai quarti c’erano Inter, Milan e Napoli, quest’anno non c’è alcuna ...