Sorteggi Europa League | Varriale | «Siamo stati sfortunati»

(Di venerdì 15 marzo 2024), il giornalistapunge ironicamente Fernando Llorente, ecco la battuta postata sui social Sul suo profilo Twitter (ora X), il noto giornalistaha parlato deivalidi per i quarti di finale di. Ecco le parole.– «ssimo inper le italiane. MILAN-ROMA e LIVERPOOL – ATALANTA. Ci sarà una nostra rappresentante sicuramente in semifinale ma la mano di Llorente è stata disastrosa»

Ai quarti di finale di Europa League sarà sfida tra Milan e Roma per un posto in semifinale. Ecco le date e tutti gli accoppiamenti (pianetamilan)

L’adrenalina per i Sorteggi di Europa League si fa sentire su migliaia di tifosi. Con Fernando Llorente ad estrarre le palline per le squadre, la finale si giocherà a Dublino, Aviva Stadium, il 22 ... (ildifforme)

Conference League, alla Fiorentina il Viktoria Plzen, Buso: “Abbordabile, ma bisogna andarci cauti. La squadra a volte pecca di personalità”

L’ex centrocampista Viola è conscio che il Sorteggio non è stato diabolico ... Le squadre sicuramente non saranno al livello di quelle in Europa League, però bisogna giocarsela sempre. Mi fido poco ...tag24

Le prime 5 di Serie A alla prossima Champions League Per Opta c'è il 96.9% di possibilità: L'Italia non ha più squadre in Champions League ma può ancora contare su tre squadre in Europa League e - in virtù del derby Milan-Roma - porterà sicuramente una squadra in semifinale. C'è inoltre da ...tuttojuve

Conference League: i Sorteggi quarti di finale, semifinali e finale: I Sorteggi dei quarti di finale, semifinali e finale di UEFA Europa Conference League. La Fiorentina sfiderà il Viktoria Plzen nei quarti di finale di ...calciotoscano