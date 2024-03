Sorteggi Europa League | gli accoppiamenti dei quarti – LIVE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024), ilo per glideidi finale della competizione con Roma, Milan e Atalanta tra le protagoniste A Nyon ilo per glideidi finale dell’. Tra le squadre sono presenti anche le italiane Milan, Roma e Atalanta. Ecco dunque come verranno composte le varie sfide con i due gruppi: teste di serie e non. Le squadre qualificate ATALANTA (ITA) Bayer Leverkusen (GER) Benfica (POR)rpool (ENG) Marsiglia(FRA) MILAN (ITA) ROMA (ITA) West Ham (ENG) Glideidi finale Di seguito glideidi ...