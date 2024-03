Sorteggi Europa League | ecco le sfide dei quarti | c’é Milan-Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si avvicina sempre di più il momento maggiormente atteso di ogni competizione, ovvero quello della finale, con un’che promette ancora parecchio spettacolo. Ieri infatti si sono concluse le gare degli ottavi di finale che hanno emesso verdetti interessanti, soprattutto per l’Italia., Atalanta einfatti hanno avuto accesso a quest’ultimoo e puntano ad arrivare in fondo alla competizione e provare a vincerla. L’unico timore può essere quello di un derby italiano già da ora, che toglierebbe di mezzo una concorrente. Attenzione però a non sottovalutare gli avversari, che a loro modo proveranno a dare fastidio al plotone italiano. Andiamo dunque a vedere quali sono gli accoppiamenti emersi daideidi finale ...