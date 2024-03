Sorteggi Conference League | l’avversaria della Fiorentina e gli accoppiamenti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo Champions e Europa, si sono svolti ianche di. Laè l’unica squadra chiamata a portare in alto i colori italiani dopo la qualificazione agli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Tante le squadre insidiose, soprattutto l’Aston Villa (in grado di eliminare l’Ajax), poi Brugge, Lilla, Olympiakos, Fenerbahce, PAOK e Plzen.o positivo per la: la squadra di Vincenzo Italiano dovrà vedersela contro il Plzen. Le qualificate inAston Villa Brugge Lilla Olympiakos FenerbahcePAOK Plzen Tutti gliBrugge-PAOK Olympiakos-Fenerbahce Aston Villa-Lille Plzen-Le ...

Conference League , il Sorteggi o per gli accoppiamenti dei quarti di finale della competizione con la Fiorentina tra le protagoniste A Nyon il Sorteggi o per gli accoppiamenti dei quarti di finale ... (calcionews24)

Sorteggi UEFA: avversarie, derby italiano e gli altri accomppiamenti

I Sorteggi delle coppe europee non hanno portato benissimo alle italiane, che sono fuori dalla Champions ma in corsa in Europa e Conference. Non benissimo per le squadre europee, nel prosieguo delle ...msn

LIVE | Conference League, Sorteggi quarti: i pericoli per la Fiorentina | OneFootball: Non ci sono teste di serie; Formazioni dello stesso paese possono incontrarsi (in questo caso Olympiacos e PAOK Salonicco); La prima squadra pescata negli accoppiamenti giocherà l’andata in casa; Ogni ...onefootball

Conference League: i Sorteggi dei quarti – LIVE: Visualizzazioni: 4 A Nyon, dopo i Sorteggi di Champions League e Europa League, tocca alla Conference League. Per l’Italia l’unica rappresentante è la Fiorentina di Italiano. L’urna di Nyon sorteggerà ...calciostyle