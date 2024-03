Sophie Codegoni e Basciano ristrutturano casa nuova | I due ci riprovano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)e Alessandroci stanno riprovando: la segnalazione a Deianira che non lascia dubbie Alessandrodi nuovo insieme. I due ci stanno riprovando dopo la rottura e sono stati avvistati mentre. Così dopo la paparazzata al luna park insieme alla piccola figlioletta Celine fatta e pubblicata due giorni fa dal settimanale Chi, adesso a parlare di nuovo della coppia è l’esperta di gossip, Deianira Marzano. Sul suo account Deianira ha riportato il commento di un utente che ha affermato di essere felice per loro. “Deia hai vistoe Ale alle prese con la ristrutturazione della? Felicità assoluta per loro” ...