“Sono il braccio destro di Putin” | badante russa arrestata a Napoli

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 marzo 2024) La donna accusata di violenza ai danni di un anziano invalido "ildi",maltratta anziano invalido e viene. E' successo ieri sera a Portici, in provincia di, dove i carabinieriintervenuti d'urgenza dopo la segnalazione di gravi maltrattamenti in famiglia in un appartamento. A chiamare il