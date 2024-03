Sono come la Corea del Nord La scure su William e Kate

Il generale Giorgio Battisti, analista militare ed ex comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato in Italia, spiega a Fanpage.it Come sono cambiate le esercitazioni militari italiane ... (fanpage)

Sul lavoro come in famiglia o con gli amici, si prende cura di tutto e tutti, senza chiedere aiuto, senza delegare ma soprattutto cercando di essere sempre impeccabile e performante. sono molte le ... (iodonna)

A Milano corso sui disturbi alimentari per docenti e allenatori

Arriva un corso online per aiutare insegnanti e allenatori, ma anche educatori a riconoscere subito i sintomi che portano ai disturbi alimentari: si chiama 'come ti nutri' l'iniziativa per cui si ...ansa

L'Ufficio Anagrafe del Comune apre le porte alle scuole: Lodevole iniziativa dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Orvieto che, su richiesta, apre le sue porte agli alunni delle scuole del comprensorio per far conoscere la sua storia e le sue ...orvietonews

Stipendio medio in Italia nel 2024. Chi guadagna di più: Quando si parla di stipendi medi, in Italia come nel resto del mondo, riportare solo un numero - ad esempio 30.284 euro l’anno per i dipendenti del settore privato - non basta. Questi soldi Sono netti ...money