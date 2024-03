Sondaggi politici elettorali oggi 15 marzo 2024 | crolla Fratelli d’Italia | vola il Pd Ma il dato del M5S frena il centrosinistra

Nelle consuete intenzioni di voto degli italiani in questa settimana si registra un calo di Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle, mentre vanno bene il Partito democratico e Azione. Lega e Forza ... (ilgiornaleditalia)

Fratelli d'Italia non è mai sceso così in basso nei consensi da quando è partito il governo Meloni , anche se resta il primo partito con distacco. Intanto il Pd cresce , mentre cala il Movimento 5 ... (fanpage)

La voglia matta di politica di Pier Silvio Berlusconi e Urbano Cairo. Sondaggi e piani

Forza Italia (e anche Renzi) dicono che il figlio del Cav. a settembre potrebbe fare l'annuncio. Cairo è forte di Sondaggi sul suo gradimento. E' l'altro bipolarismo ...ilfoglio

Nel centrodestra 4 elettori su 10 ora chiedono posizioni “più moderate”: L’indagine effettuata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica. In Forza Italia il 55% è filoeuropeo. In FdI critico il 57% e nella Lega il 65% ...repubblica

Elezioni, perché Trump può rivincere a novembre. Le previsioni dell'osservatorio Luiss: Tre i filoni tematici: World Watch, dedicato ai più importanti appuntamenti elettorali in tutto il mondo; Italia Watch, con interpretazioni originali del sistema politico e dell’opinione pubblica ...ilmessaggero