Solo qualche nuvola | ma sarà un weekend di bel tempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Fino all’inizio della prossima settimana proseguono condizioni distabile sulla nostra regione grazie alla presenza di un’area di alta pressione centrata sull’Europa occidentale. Le temperature si manterranno su valori al di sopra delle medie stagionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 15 marzo 2024Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta nel corso della giornata. Locali precipitazioni sulle Alpi tra tardo pomeriggio e sera.Temperature: Minime in lieve aumento (6/9°C), massime stazionarie o in lieve calo (16/18°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest. Sabato 16 marzo 2024Previsto: Belovunque salvo locali ...