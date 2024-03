Sofia Loren | «Vincere l’Oscar è una questione di fortuna» Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024), ospite a Milano alla serata celebrativa di Damiani, ha rilasciato una lunga intervista alin cui ha parlato di sé Se non avesse intrapreso la carriera di attrice, cosa avrebbe fatto nella vita? «Quando ero piccola, pensavo di diventare insegnante. Imparare dai bambini e pensare a quanto avrebbero imparato da me, e? qualcosa che ancora oggi mi ispira». Della differenza tra attrice e diva. Lei e? nell’olimpo delle grandi dive. Cosa fa la differenza tra diva e attrice? «Non mi sono mai considerata una “diva”, ma sempre un’attrice. Le dive sono al servizio di se stesse, mentre un attore e? al servizio del personaggio e della storia. Io sono sempre stata al servizio delle storie che racconto e dei personaggi che interpreto». Dei suoi progetti «Non e? facile trovare un progetto che mi soddisfi come La vita ...