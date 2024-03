Snwboard | a Tignes Ian Matteoli quarto nello slopestyle Vincono Kimata e Murase

(Di venerdì 15 marzo 2024) In scena in Francia, a, la seconda gara dell’anno dedicata alloper la Coppa del Mondo di snowboard. Il Giappone si esalta, ma l’Italia fa la sua gran figura. Ianinfatti non è solamente un uomo da Big Air, anche nell’altra disciplina si difende al meglio e, con una run da 79, trova la quarta piazza di giornata. A vincere tra gli uomini è il giapponese Ryotacon una run da 93.75. Alle sue spalle la sorpresa del padrone di casa Romain Allemand e l’altro nipponico Taiga Hasegawa. Tanto Giappone tra le donne: arriva addirittura la tripletta. Trionfa Kokomocon una run da 90.00 davanti alle connazionali Miyabi Onitsuka e Reira Iwabuchi.

