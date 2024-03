Snowboard slopestyle | Matteoli sfiora il podio a Tignes | vince Kimata

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il giapponese Ryomasi aggiudica lodi Coppa del mondo acon il punteggio di 93,75 punti. Il nipponico ha disputato una prova ai limiti della perfezione, mettendo in fila il francese Romain Allemand, secondo con 88,50 punti, e il connazionale Taiga Hasegawa, che completa ilsul terzo gradino con 85 punti. Quarto, e secondo miglior risultato in carriera, per Ian, a quota 79 punti. L’azzurro, molto bravo a guadagnarsi la qualificazione in mattinata con un eccellente 81,33, non è riuscito nel pomeriggio a bissare il punteggio ed è rimasto ai piedi del. Un risultato comunque prestigioso per il 18enne di Bardonecchia, che conferma di aver ormai raggiunto il livello dei migliori. Manca solo una prova di specialità al ...

