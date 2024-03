Snowboard | qualificazioni SBX Montafon | Sommariva e Visintin in top 5 | terza Moioli

(Di venerdì 15 marzo 2024) In archivio i turni di qualificazione per l’SBX di, dove tanti azzurri sono stati protagonisti. Nel maschile, il canadese Eliot Grondin ha messo a referto il miglior tempo (1’05?05), precedendo di soli 15 centesimi Lorenzo. Bene anche Omar, quinto a 42 centesimi dalla vetta. Qualificati pure Tommaso Leoni e Matteo Menconi, rispettivamente 29° e 32°, mentre sono rimasti esclusi Niccolò Colturi, Michele Godino, Devin Castello e Filippo Ferrari. Tra le donne, invece, terzo tempo per Michela, staccata di 20 centesimi dalla leader Chloe Trespeusch. 1’11?01 il tempo della francese, che ha preceduto anche la ceca Eva Adamczykova di 16 centesimi. Avanti anche Sofia Belingheri (15^) e Sofia Groblechner (16^); esclusa Caterina Carpano. SportFace.

Montafon: secondo Sommariva e terza Moioli nelle qualificazioni dell’SBX

