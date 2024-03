Škoda | Lineablù migliora l' esperienza di acquisto del cliente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Abbiamo avuto il piacere di incontrare Enrico Benelli, titolare della concessionariaa Ravenna, Cesena e Imola, per discutere delle ultime novità e anticipazioni riguardanti la gamma di modelliper il 2024. Quali sono le caratteristiche della Kamiq Facelift che la rendono un'autentica rivoluzione nel settore automobilistico e come queste innovazionino l'di guida e la sicurezza degli utenti? Con il lancio della Kamiq Facelift, un'auto all'avanguardia che ridefinisce gli standard di stile e tecnologia, troviamo di serie l’avviamento senza chiave e i fendinebbia a led. La versione Black Dots offre ulteriori comfort come il climatizzatore automatico e cerchi da 17?, con interfacce smartphone wireless compatibili con Apple e Android. La sicurezza è potenziata con il pacchetto Adas di ...