Skicross | Deromedis 3° nelle qualificazioni di Veysonnaz | bene Tomasoni e Zuech

(Di venerdì 15 marzo 2024) Parte con il piede giusto l’avventura di Simonein quel di(Svizzera), località che ospita questo fine settimana la penultima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità. L’azzurro ha infatti strappato la terza posizione in qualifica, dimostrando velocità e buona confidenza con il tracciato. Il detentore del titolo iridato nello specifico ha accumulato un ritardo di +0.32 rispetto al leader francese Youri Dupliessis Kergomard, il quale ha registrato un crono di 52.58. Secondo invece David Mobaerg con un gap di +0.05. Buona risposta poi per Federico, abile a centrare la diciassettesima piazza con +1:01, mentre ha centrato la qualifica per il rotto della cuffia Dominikz, trentunesimo con +1.61. Niente da fare per gli altri ...