Sinner verso la semifinale con Alcaraz | “È sempre divertente giocare contro di lui | la nostra rivalità ci spinge a crescere”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jannikprosegue la sua esaltante rincorsala vetta del ranking mondiale e si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2024, sconfiggendo nettamente il ceco Jiri Lehecka con un duplice 6-3 e collezionando la diciannovesima vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora imbattuto in stagione dopo 16 incontri, un dato davvero impressionante anche in relazione ai grandi del passato (recente e non). “Non c’è una grande differenza rispetto al passato dal punto di vista mentale. Sono semplicemente felice di competere. Adorodavanti al pubblico, e questo è ciò che mi fa divertire. Sicuramente ora sono in una posizione diversa, ma sono felice di mettermi in gioco ogni volta. Nella mia mente c’èuna nuova sfida, un nuovo avversario: devo stare molto attento, è su questo che cerco di ...