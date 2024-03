Sinner non soddisfatto del servizio | chiede a Cahill di andare ad allenarsi dopo la vittoria con Lehecka!

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jannikha sconfitto Jiriin due rapidi set e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, ma il fuoriclasse altoatesino non è riuscito a essere continuo al. Nel primo set, infatti, ha giganteggiato con la prima (74%)m marcando l’82% dei punti e salvando una palla break. Nella seconda frazione, però, la percentuale delle prime è calata addirittura al 36% (siglando comunque 9 punti su 10), anche se è riuscito a salvarsi con la seconda (67% di punti realizzati). Nel complesso la media parla di 53% di prime di, 85% di punti realizzati sulla prima, 63% di punti sulla seconda. Jannikè un perfezionista e non si accontenta mai, nel pieno rispetto del carattere di un vincente. Subitol’incontro, infatti, l’azzurro ha chiesto a ...

Atp Indian Wells, Sinner batte Lehecka e vola in semifinale

Non vedo l’ora di rappresentare la Serbia a Parigi”, ha raccontato Djoko in un’intervista trasmessa da youtube e rilanciata in queste ore dal profilo Instagram del serbo. Concentrato sulla sua ...corrieredellacalabria

Indian Wells, Sinner: “Niente prime, ma niente panico. Il numero 2 Adesso è secondario”[AUDIO]: Riconquistato un posto in semifinale a un anno di distanza, Jannik Sinner si concentra sulla sfida di sabato, mettendo da parte gli scenari sul ranking nel breve periodo ...ubitennis

Sinner batte in due set il coetaneo Lehecka: e vola in semifinale a Indian Wells: Sinner che in California va all’assalto della seconda posizione in classifica, incamera il 19esimo successo consecutivo tra 2023 e 2024. Il numero 3 del ranking regola l’avversario pur non fornendo ...firenzepost