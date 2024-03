Sinner forza 16 | il rosso non si ferma più Avanti tutta verso il numero due Atp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024). Jannikc’è, eccome se c’è. Sempre più sicuro, micidiale nel suo gioco martellante a velocità siderale, anche quando, come vedremo, la prima palla di servizio decide di andare in letargo. Lehecka ci ha provato, soprattutto nel primo set, quando ha avuto anche la palla break, l’unica, nell’ottavo gioco, con5-3. Però giocare confinato laggiù, due metri e passa dietro la riga di fondo conche ti fa fare il tergicristallo in quel modo, è roba da labirintite psicologica. E infatti, se il risultato dei due set è identico (6-3, 6-3), opposto è invece l’andamento del match. Nel secondo set il32 del mondo ed erede designato (ormai da un po’) di Tomas Berdych, eroe con la racchetta del popolo ceco, è andato parecchio fuori ...