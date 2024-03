Sinner e Angelina Mango insieme | conquistata così

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024), l’incredibile scoperta fa gioire i sostenitori del tennista e della cantante: ecco come Jannik l’ha. Appartengono a due mondi a sé stanti. Due mondi che, pur volendo, non s’incontreranno mai. Lui è un tennista ed è cresciuto a pane e sport, mentre lei è la cantante al momento più popolare del Bel Paese. Figlia d’arte, come se non bastasse il talento che le ha permesso, poco più di un mese fa, di realizzare uno dei sogni che custodiva nel suo cassetto. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itNon potrebbero essere più diversi e distanti di, Jannik, eppure, in maniera del tutto inaspettata, i loro universi si sono non solo incontrati, ma addirittura fusi l’uno con l’altro. ...