Sinner-Alcaraz | ottavo capitolo della saga stellare | i precedenti | l’inerzia | le superfici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jannike Carlossi apprestano a dare vita al loroscontro diretto nel circuito ATP. L’appuntamento è per sabato 16 marzo in occasionesemifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sarò un confronto totale tra due talenti assoluti, un vero e proprio spareggio per il numero 2 del ranking ATP. Il tennista italiano conduce per 4-3 neicon lo spagnolo, anche se non va dimenticato un confronto a livello Challenger vinto dall’iberico (considerando quel risultato il computo dei testa a testa sarebbe sul 4-4). Il primo scontro diretto andà in scena ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi nel 2021: sul cemento indoor fua imporsi per 7-6(1), 7-5. Ben tre capitoli nel 2022: i primi due vinti datra gli ottavi di ...