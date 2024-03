Sinner-Alcaraz | chi vincerà? Per i bookmakers è leggermente favorito l’italiano | le quote

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jannikaffronterà Carlosnella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. L’appuntamento è per la serata di sabato 16 marzo, si preannuncia grande spettacolo in un attesissimo scontro diretto che metterà in palio il numero 2 del mondo: lo spagnolo deve difendere il piazzamento nel ranking ATP, il tennista italiano insegue invece il sorpasso per scalare un altro gradino nella graduatoria internazionale. Il fuoriclasse altoatesino si presenta all’appuntamento senza aver perso un set sul cemento statunitense ed è reduce da diciannove vittorie consecutive (sedici in stagione), surclassando Ben Shelton e Jiri Lehecka in maniera nitida. L’iberico ha invece spazzato via il tedesco Alexander Zverev ai quarti di finale, dopo aver perso gli ultimi due precedenti con il teutonico. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, avvincente e ...