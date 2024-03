Sinner-Alcaraz | c’è l’orario della semifinale! Programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Domani, sabato 16 marzo (non prima delle 21.30 italiane), Jannikaffronterà lo spagnolo Carlos(n.2 del mondo) nelladel Masters1000 di Indian Wells. Una sfida tanto attesa che metterà in palio l’ambito pass per l’atto conclusivo e anche la piazza d’onore nel ranking ATP.avrà grandi motivazioni per battere l’iberico, ma lo stesso varrà anche per quest’ultimo. Entrambi arrivano all’appuntamento nel modo migliore. Jannik non ha perso un set nel proprio percorso, perdendo in una sola circostanza un turno al servizio nella partita contro l’americano Ben Shelton. Lo stesso discorso riguardain fatto di break concessi, avendo però disperso un parziale all’esordio nel secondo turno contro Matteo Arnaldi. Sarà il nono attoserie, se si tiene ...