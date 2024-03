(Di venerdì 15 marzo 2024) "ladi Domenicoo promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano": è la richiesta di attivisti, sindaci, amministratori sindacalisti e dirigenti del Pd e del centrolucano formalizzato in un documento diffuso da Giovanni Petruzzi, all'epoca coordinatore della mozione Cuperlo. Petruzzi ha definito anche "quanto mai opportuno ed urgentissimo" che sia convocata la direzione regionale del Pd, "che non ha mai discusso né deliberato laa presidente di".

Sinistra Pd lucana, ritirare la candidatura di Lacerenza

"Ritirare la candidatura di Domenico Lacerenza o promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano": è la richiesta di attivisti, sindaci, amministratori sindacalisti e dirigenti del Pd e del centroSinistra lu ...ansa

Sinistra Pd lucana, ritirare candidatura Lacerenza: "Ritirare la candidatura di Domenico Lacerenza o promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano": è la richiesta di attivisti, sindaci, amministratori sindacalisti e dirigenti del Pd e del centroSinistra lu ...ansa

Domenico Lacerenza, il "catapultato" in Basilicata per salvare la faccia alla Sinistra: Chirurgo oculista di origine pugliese, è l'avversario del presidente uscente Vito Bardi (centrodestra): Pd e 5 Stelle lo hanno imposto direttamente da Roma alle elezioni Regionali per scardinare la ca ...ilgiornale