Sindaco Dimaro | “Tanta delusione dopo lo Scudetto”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) IldiAndrea Lazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il primo cittadino della località trentina ha parlato, nel corso di “Punto Nuovo Sport”, delle trattative in corso con De Laurentiis sul prolungamento del contratto in vista del prossimo ritiro. Ha anche accennato al fatto che molto probabilmente Osimhen non ci sarà. Di seguito le sue parole. Auna stagione deludente? “C’èlo, è un peccato. Nella vita e nello sport esistono gli alti e i bassi, ma bisogna restare al fianco della squadra per poi tornare ancora competitivi. Ufficialità del ritiro 2024? Il contratto non è stato ancora perfezionato, c’è un’interlocuzione ancora attiva. Ci sono tutte le intenzioni con ...