(Di venerdì 15 marzo 2024) L'ufficio deldi, città russa sottoposta a bombardamenti da parte delle forze ucraine, ha smentito le voci diffuse da media di Kiev secondo le quali ledisarebbero state sospese. "Tutti i seggi nella regione sono aperti e gli elettori stanno votando", si legge in un comunicato. "Fidatevi solo delle fonti ufficiali d'informazione", si aggiunge nella nota.

