Simona Ventura rivela i primi dettagli sul matrimonio con Giovanni Terzi

Una festa in Grand e stile ma niente abito bianco. Il conto alla rovescia per le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi è cominciato e la conduttrice, ospite ieri di Antonella Clerici a È sempre ... (ilfattoquotidiano)

In molti non avrebbero mai scommesso un euro su di loro e invece Simona Ventura e Paola Perego sono una coppia vincente. Le conduttrici di Citofonare Rai2, partite in sordina nel 2021, oggi sono ... (tvpertutti)